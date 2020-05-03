У Севастополі помер другий хворий з COVID-19, ще троє - заразилися
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Станом на ранок 3 травня в окупованому Росією Севастополі зареєстровано три нові випадки захворювання коронавірусом у людей, які контактували з раніше хворими. Одна людина, у віці 73 років, з підтвердженим діагнозом COVID-19 померла в інфекційній лікарні. Про це повідомляє так званий "уряд Севастополя", передає УНН з посиланням на "Крим.Реалії".
Повідомляється, що померла - жінка, у якої були хронічні захворювання, вона перебувала на апараті ШВЛ.
"Всього з початку року в Севастополі зареєстровано 89 випадків, 10 осіб виписано після одужання, 2 людини померло. На сьогодні в інфекційній лікарні перебуває під наглядом 141 людина. Під наглядом за місцем проживання - 1212 осіб", - сказано в повідомленні.
За останніми даними окупаційних властей, в Криму зареєстровано 105 випадків коронавірусної інфекції.
Як повідомляв УНН, станом на 9:00 3 травня в Україні 11913 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 288 летальних, 1547 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 502 нових випадки.