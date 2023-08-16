У серпні кордон України перетнуло майже 1,9 млн осіб, 85% з них - українці

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"В цьому місяці кордон України перетнуло вже майже 1,9 мільйона громадян. 85% становлять громадяни України.

Загалом пасажиропотік залишається на досить високому рівні. При цьому кількість громадян, що зараз перетинають кордон України на в’їзд, продовжує переважати, на відміну від початку літнього сезону, коли більше осіб слідувало за кордон", - йдеться в повідомленні.

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Згідно з прогнозами ДПСУ, така динаміка пасажиропотоку щодо кількісних показників перетину і напрямків руху триматиметься принаймні до кінця літа. Зазначається, що у будні дні прикордонники оформлюють близько 120 тисяч громадян на в’їзд та виїзд з України. У вихідні ця кількість може зростати до 140 тисяч громадян за добу. Половина пасажиропотоку припадає на ділянку кордону з Польщею.

Держприкордонслужба нагадала, що у липні кордон України загалом перетнуло 3,8 мільйона осіб, що на 600 тисяч більше ніж у червні. Загальна інтенсивність пасажиропотоку за 7 місяців 2023-го збільшилась на 3%, у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року.

Нагадаємо

ДПСУ і Міноборони налагоджують співпрацю щодо обміну інформацією стосовно військовозобов’язаних, щоб унеможливити використання підроблених документів та корупційних ризиків під час виїзду громадян за кордон під час війни.