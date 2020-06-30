У Сенаті США пропонують законодавчо перешкодити Трампу вивести війська з ФРН

“Низка представників Сенату США з обох партій прагнуть перешкодити наміру президента Дональда Трампа скоротити чисельність американських військовослужбовців в Німеччині на 9500 осіб. Сенатори-республіканці Мітт Ромні, Ліндсі Грем і Марко Рубіо, а також їх колеги-демократи Крістофер Кунс, Тімоті Кейн і Джинн Шейхін в понеділок, 29 червня, представили поправку в закон про фінансування національної оборонної політики (NDAA)”, - пише видання.

Так, вона обмежує використання бюджетних коштів для здійснення заходів з виведення військовослужбовців. Зокрема, автори нововведення пропонують зобов’язати міністра оборони США надавати Конгресу звіт і пояснювати, як подібне скорочення контингенту співставляється з національними інтересами США і чи ставить воно під загрозу безпеку європейських членів НАТО.

Повідомляється, що президент США Дональд Трамп 15 червня підтвердив намір скоротити чисельність американських військовослужбовців в Німеччині до 25 000 осіб. Рішення обумовлено тим, що Берлін “не виконав зобов’язань” щодо фінансування НАТО, пояснив тоді Трамп.

Нагадаємо, в Німеччині критикують можливе виведення американських військ.