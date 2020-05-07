У Румунії визнали неконституційним указ президента про надзвичайний стан
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Конституційний суд Румунії постановив, що указ президента про запровадження в Румунії надзвичайного стану є неконституційним і виходить за рамки його правових повноважень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Digi24.
“Конституційний суд встановив, що указ про запровадження надзвичайного стану no. 34/2020, що вносить зміни та доповнює указ no. 1/1999 є в цілому неконституційним”, — цитує видання рішення суду.
Таким чином, суд вирішив, що у сфері встановлення надзвичайного стану органи державної влади здійснюють спільні повноваження: визначати надзвичайний стан і окреслювати його правові рамки має парламент, а президент має його встановлювати та контролювати.
Підкреслюється, що указ президента є лише нормативним адміністративним актом, тобто актом вторинного регулювання, який реалізує рішення парламенту.
Зазначається, що запроваджені президентом заходи: пряма закупівля товарів органами державної влади, відсторонення держслужбовців, повне припинення цивільних і кримінальних справ є відхиленням від законодавства. Тож рішення глави держави вплинуло на основні права і свободи громадян, такі як право на працю, економічну свободу і вільний доступ до правосуддя.
Суд визнав, що такі дії президента є неконституційними та перевищують його законні повноваження, у той час як президентський указ мав пройти парламентський контроль.
Крім того, суд визнав неконституційним накладання штрафів за порушення карантину, яких поліція з початку обмежень виписала понад 300 тисяч на загальну суму понад 120 мільйонів євро.
Прем’єр-міністр Румунії Людовик Орбан назвав це рішення політичним.
Нагадаємо, що в середині березня у Румунії призначили новий склад уряду.