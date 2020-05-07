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В Румынии признали неконституционным указ президента о чрезвычайном положении

Киев • УНН

 • 12163 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Конституционный суд Румынии постановил, что указ президента о введении в Румынии чрезвычайного положения является неконституционным и выходит за рамки его правовых полномочий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Digi24.

В Румынии признали неконституционным указ президента о чрезвычайном положении

“Конституционный суд установил, что указ о введении чрезвычайного положения no. 34/2020, вносящий изменения и дополняет указ no. 1/1999 является в целом неконституционным”, — цитирует издание решение суда.

Таким образом, суд решил, что в сфере установления чрезвычайного положения органы государственной власти осуществляют совместные полномочия: определять чрезвычайное положение и очерчивать его правовые рамки имеет парламент, а президент его устанавливать и контролировать.

Подчеркивается, что указ президента является лишь нормативным административным актом, то есть актом вторичного регулирования, который реализует решения парламента.

Отмечается, что введенные президентом меры: прямая закупка товаров органами государственной власти, отстранение госслужащих, полное прекращение гражданских и уголовных дел является отклонением от законодательства. Поэтому решение главы государства повлияло на основные права и свободы граждан, такие как право на труд, экономическую свободу и свободный доступ к правосудию.

Суд признал, что такие действия президента являются неконституционными и превышают его законные полномочия, в то время как президентский указ должен был пройти парламентский контроль.

Кроме того, суд признал неконституционным наложение штрафов за нарушение карантина, которых полиция с начала ограничений выписала более 300 тысяч на общую сумму более 120 миллионов евро.

Премьер-министр Румынии Людовик Орбан назвал это решение политическим.

Напомним, что в середине марта в Румынии назначили новый состав правительства.

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