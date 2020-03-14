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У Румунії призначили новий склад уряду

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. У румунському парламенті 286 депутатів і сенаторів проголосували за призначення кабінету міністрів і Людовіка Орбана в якості очільника цього уряду, передає УНН з посиланням на Agerpres.

Повідомляється, що під час голосування були присутні 310 парламентарів, з яких проголосували 309. 23 — проголосували проти.

У суботу президент Клаус Йоханніс підписав указ про призначення уряду Орбана в третій раз.

Відзначимо, що глава Націонал-ліберальної партії Румунії Людовік Орбан був виконуючим обов’язки прем’єр-міністр з 5 лютого. В Орбана були обмежені повноваження, зокрема він не міг видати надзвичайні розпорядження, що були необхідні для впровадження термінових заходів щодо нерозповсюдження коронавіруса.

Разом з главою парламенту, Кабінет міністрів Румунії був проголосований в наступному складі:

  • Прем’єр-міністр — Людовік Орбан,
  • Віцепрем’єр-міністр — Ралука Цуркан,
  • Міністр громадських фінансів — Васіле-Флорін Циу,
  • Міністр внутрішніх справ — Марсель Іон Вела,
  • Міністр закордонних справ — Богдан-Лучіан Ауреску,
  • Міністр юстиції — Маріан Каталін Предою,
  • Міністр національної оборони — Іонел Миколу Чука,
  • Міністр економіки, енергетики і ділового середовища — Вірджіл-Даніель Попеску.

Нагадаємо, президент Зеленський заперечив залежність українського уряду від олігархів.

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