У Румунії призначили новий склад уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У румунському парламенті 286 депутатів і сенаторів проголосували за призначення кабінету міністрів і Людовіка Орбана в якості очільника цього уряду, передає УНН з посиланням на Agerpres.
Повідомляється, що під час голосування були присутні 310 парламентарів, з яких проголосували 309. 23 — проголосували проти.
У суботу президент Клаус Йоханніс підписав указ про призначення уряду Орбана в третій раз.
Відзначимо, що глава Націонал-ліберальної партії Румунії Людовік Орбан був виконуючим обов’язки прем’єр-міністр з 5 лютого. В Орбана були обмежені повноваження, зокрема він не міг видати надзвичайні розпорядження, що були необхідні для впровадження термінових заходів щодо нерозповсюдження коронавіруса.
Разом з главою парламенту, Кабінет міністрів Румунії був проголосований в наступному складі:
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- Прем’єр-міністр — Людовік Орбан,
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- Віцепрем’єр-міністр — Ралука Цуркан,
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- Міністр громадських фінансів — Васіле-Флорін Циу,
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- Міністр внутрішніх справ — Марсель Іон Вела,
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- Міністр закордонних справ — Богдан-Лучіан Ауреску,
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- Міністр юстиції — Маріан Каталін Предою,
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- Міністр національної оборони — Іонел Миколу Чука,
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- Міністр економіки, енергетики і ділового середовища — Вірджіл-Даніель Попеску.
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Нагадаємо, президент Зеленський заперечив залежність українського уряду від олігархів.