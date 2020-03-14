В Румынии назначили новый состав правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В румынском парламенте 286 депутатов и сенаторов проголосовали за назначение нового кабинета министров и Людовика Орбана в качестве главы этого правительства, передает УНН со ссылкой на Agerpres.
Сообщается, что во время голосования присутствовали 310 парламентариев, из которых проголосовали 309. 23 — проголосовали против.
В субботу президент Клаус Йоханнис подписал указ о назначении правительства Орбана в третий раз.
Отметим, что глава Национал-либеральной партии Румынии Людовик Орбан был исполняющим обязанности премьер-министр по 5 февраля. У Орбана были ограничены полномочия, в частности он не мог выдать чрезвычайные распоряжения, которые были необходимы для внедрения срочных мер по нераспространению коронавируса.
Вместе с главой парламента, Кабинет министров Румынии был проголосован в следующем составе:
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- Премьер-министр — Людовик Орбан,
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- Вице-премьер-министр — Ралука Цуркан,
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- Министр общественных финансов — Василе-Флорин Цыу,
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- Министр внутренних дел — Марсель Ион Вела,
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- Министр иностранных дел — Богдан-Лучиан Ауреску,
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- Министр юстиции — Мариан Каталин Предою,
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- Министр национальной обороны — Ионел Николая Чука,
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- Министр экономики, энергетики и деловой среды — Вирджил-Даниэль Попеску.
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Напомним, президент Зеленский возразил зависимость украинского правительства от олигархов.