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В Румынии назначили новый состав правительства

В Румынии назначили новый состав правительства

Киев  •  УНН

 • 17015 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. В румынском парламенте 286 депутатов и сенаторов проголосовали за назначение нового кабинета министров и Людовика Орбана в качестве главы этого правительства, передает УНН со ссылкой на Agerpres.

Сообщается, что во время голосования присутствовали 310 парламентариев, из которых проголосовали 309. 23 — проголосовали против.

В субботу президент Клаус Йоханнис подписал указ о назначении правительства Орбана в третий раз.

Отметим, что глава Национал-либеральной партии Румынии Людовик Орбан был исполняющим обязанности премьер-министр по 5 февраля. У Орбана были ограничены полномочия, в частности он не мог выдать чрезвычайные распоряжения, которые были необходимы для внедрения срочных мер по нераспространению коронавируса.

Вместе с главой парламента, Кабинет министров Румынии был проголосован в следующем составе:

  • Премьер-министр — Людовик Орбан,
  • Вице-премьер-министр — Ралука Цуркан,
  • Министр общественных финансов — Василе-Флорин Цыу,
  • Министр внутренних дел — Марсель Ион Вела,
  • Министр иностранных дел — Богдан-Лучиан Ауреску,
  • Министр юстиции — Мариан Каталин Предою,
  • Министр национальной обороны — Ионел Николая Чука,
  • Министр экономики, энергетики и деловой среды — Вирджил-Даниэль Попеску.

Напомним, президент Зеленский возразил зависимость украинского правительства от олигархов.

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