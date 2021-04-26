У Ростов-на-Дону вивезли вже понад пів сотні арештованих кримських татар – адвокат

Цитата

“Десятки військових суддів, військові прокурори, шість прихованих свідків або навіть більше, експертизи, десятки томів кримінальних справ — це тільки те, що перебуває сьогодні в Ростові-на-Дону, де вже понад 50 політв’язнів (із Криму. — ред.) у слідчих ізоляторах проходять через ці жорна військового суду... Понад 50 політв’язнів кримських татар, кримських мусульман, які перебувають під арештом”, — сказав Курбедінов.

Нагадаємо

Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що Росія за політичними мотивами переслідує 133 громадянина України, з них 114 незаконно ув’язнені та перебувають у місцях несвободи в Росії та в окупованому нею Криму.