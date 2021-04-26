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У Ростов-на-Дону вивезли вже понад пів сотні арештованих кримських татар – адвокат

Київ • УНН

 • 15395 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. До російського Ростова-на-Дону з анексованого Кримського півострова вивезли вже понад пів сотні кримських татар, які до того були заарештовані та засуджені окупаційною владою РФ з релігійних чи політичних мотивів. Такі дані щодо вивезених осіб розповів адвокат Еміль Курбедінов під час онлайн-зустрічі об’єднання “Кримська солідарність” 25 квітня, передає УНН.

Цитата

“Десятки військових суддів, військові прокурори, шість прихованих свідків або навіть більше, експертизи, десятки томів кримінальних справ — це тільки те, що перебуває сьогодні в Ростові-на-Дону, де вже понад 50 політв’язнів (із Криму. — ред.) у слідчих ізоляторах проходять через ці жорна військового суду... Понад 50 політв’язнів кримських татар, кримських мусульман, які перебувають під арештом”, — сказав Курбедінов.

Нагадаємо

Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що Росія за політичними мотивами переслідує 133 громадянина України, з них 114 незаконно ув’язнені та перебувають у місцях несвободи в Росії та в окупованому нею Криму.

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