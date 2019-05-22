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У Росії назвали прохання Зеленського про нові санкції США "великою помилкою"

У Росії назвали прохання Зеленського про нові санкції США "великою помилкою"

Київ • УНН

 • 9031 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. Звернення Володимира Зеленського до США з проханням посилення санкцій відносно Росії офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова вважає великою помилкою. Про це вона написала в середу на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

"Звернення до США (якщо воно було) з проханням про введення "додаткових обмежувальних заходів" для вирішення ситуації із затриманими українськими морякам - це помилка. Велика помилка", - написала Захарова.

Вона так само заявила, що обмежувальні заходи "не впливали і не впливають на прийняття Росією рішень".

"Агресивні заяви, погрози, шантаж, відозви до третіх країн з метою нажати або натиснути і інші абсурдні дії позитивних результатів не дадуть. А погіршити ситуацію можуть", - йдеться в повідомленні прес-секретаря.

Як повідомляв УНН, раніше Зеленський закликав США продовжити посилення санкцій проти РФ.

Українські Національні Новини

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