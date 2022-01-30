У роботі YouTube стався збій
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У роботі відеохостингу YouTube стався збій. Скарги надходять від користувачів з України, Литви та Росії. Про це повідомляє Downdetector, передає УНН.
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За даними Downdetector, 26% користувачів поскаржилися на неполадки з переглядом відео, 42% — на проблеми в роботі сайту.
Ще 32% користувачів зіштовхнулися з проблемами в роботі програми.
Нагадаємо
Сервіс Downdetector, що відслідковує функціонування популярних інтернет-ресурсів, назвав збій в роботі соцмережі Facebook наймасштабнішим з будь-коли зафіксованих.