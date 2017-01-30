У Рівному виявили мертвим охоронця гаражного кооперативу під час пожежі

Поки прибули рятувальники, вогонь знищив два пластикові вікна, диван, стіл та крісло. На місці пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка.

Розглядається версія необережного паління та замикання електропроводки. Остаточну причину займання встановить експертиза.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, з початку року на пожежах в Україні загинуло більше 260 людей.