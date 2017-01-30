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В Ровно обнаружили мертвым охранника гаражного кооператива во время пожара

В Ровно обнаружили мертвым охранника гаражного кооператива во время пожара

Киев • УНН

 • 5949 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 30 января. УНН. Вчера в гаражном кооперативе по ул. Строителей в Ровно произошел пожар. Загорелся металлический вагончик охраны. На месте пожара обнаружили мертвым охранника. Об этом проинформировали в пресс-службе управления ГосЧС в Ровенской области, сообщает УНН.

Пока прибыли спасатели, огонь уничтожил два пластиковых окна, диван, стол и кресло. На месте пожара спасатели обнаружили тело мужчины.

Рассматриваются версии неосторожного курения и замыкания электропроводки. Окончательную причину возгорания установит экспертиза.

Напомним, как сообщал УНН, с начала года на пожарах в Украине погибли более 260 человек.

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