В Ровно обнаружили мертвым охранника гаражного кооператива во время пожара
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 30 января. УНН. Вчера в гаражном кооперативе по ул. Строителей в Ровно произошел пожар. Загорелся металлический вагончик охраны. На месте пожара обнаружили мертвым охранника. Об этом проинформировали в пресс-службе управления ГосЧС в Ровенской области, сообщает УНН.
Пока прибыли спасатели, огонь уничтожил два пластиковых окна, диван, стол и кресло. На месте пожара спасатели обнаружили тело мужчины.
Рассматриваются версии неосторожного курения и замыкания электропроводки. Окончательную причину возгорания установит экспертиза.
Напомним, как сообщал УНН, с начала года на пожарах в Украине погибли более 260 человек.