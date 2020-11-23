У Рівненській області під час виборів відкрили два кримінальних провадження

“До ГУНП в Рівненській області надійшло 37 повідомлень, пов’язаних із порушенням виборчого законодавства. За публічне розголошення виборцем результатів волевиявлення в приміщенні для голосування працівниками поліції Рівненського відділу складено 9 адміністративних протоколів за ст. 212-22 КУпАП. Крім того, за результатами проведеної перевірки на виборчій дільниці по вулиці Фабричній в обласному центрі поліцейські задокументували факт пропозиції, обіцянки виборцю неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних з безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права, за ч. 2 ст. 160 Кримінального кодексу України”, — йдеться в повідомленні.

Додається, що також зафіксовано факт умисного порушення таємниці голосування. Відомості про це внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 159 КК України.

“Поліцейські продовжують нести службу у посиленому режимі, здійснюють охорону територіальних, дільничних виборчих комісій та забезпечуватимуть супровід бюлетенів до ТВК”, — зазначили в поліції.

Нагадаємо, в Україні у день голосування у другому турі місцевих виборів у поліції зареєстрували понад 400 повідомлень, пов’язаних із порушеннями виборчого процесу.