В Ровенской области во время выборов открыли два уголовных производства

“В ГУНП в Ровенской области поступило 37 сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства. За публичное разглашение избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования работниками полиции Ровенского отдела составлено 9 административных протоколов по ст. 212-22 КУоАП. Кроме того, по результатам проведенной проверки на избирательном участке по улице Фабричной в областном центре полицейские задокументировали факт предложения, обещания избирателю неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с непосредственной реализацией им своего избирательного права, по ч. 2 ст. 160 Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении.

Добавляется, что также зафиксирован факт умышленного нарушения тайны голосования. Сведения об этом внесены в Единый реестр досудебного расследования по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК Украины.

“Полицейские продолжают нести службу в усиленном режиме, осуществляют охрану территориальных, участковых избирательных комиссий и обеспечивать сопровождение бюллетеней в ТИК”, — отметили в полиции.

Напомним, в Украине в день голосования во втором туре местных выборов в полиции зарегистрировали более 400 сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса.