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У РФ звільнили українського політв'язня

У РФ звільнили українського політв'язня

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Політв’язень Роман Терновський повернувся до України після звільнення з незаконного ув'язнення у Росії. Про це повідомив громадський рух "Об'єднання родичів політв'язнів Кремля" у Facebook, передає УНН.

"Політв'язня Романа Терновського звільнили у зв'язку з закінченням незаконного строку ув'язнення. Зараз Роман вже в Україні, у жахливому стані прямує додому у Харківську область. Чоловік взагалі не має грошей та будь-яких інших ресурсів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, Терновського затримали у 2017 році у Ростові-на-Дону за причетність до діяльності "Правого сектору".

У СК РФ тоді заявили, що Терновський в складі "Правого сектору" неодноразово брав участь в пікетах, мітингах та інших заходах на території України. Крім того, як зазначалося, через акаунт у Facebook Терновський здійснював пропаганду діяльності "Правого сектору" серед користувачів інтернету, зокрема росіян.

У 2018 році вироком суду Терновському було призначено покарання у вигляді 2 років 3 місяців позбавлення волі з відбуванням у виправній колонії загального режиму.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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