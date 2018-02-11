У РФ відкрили справу після аварії Ан-148 в Підмосков'ї
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Кримінальну справу порушено за статтею "порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту, що призвело з необережності смерть двох або більше осіб", після аварії літака Ан-148 в Московській області. Про це повідомила офіційний представник СК РФ Світлана Петренко, яку цитує РІА "Новости", передає УНН.
"Слідчими органами ... порушено кримінальну справу за фактом аварії пасажирського літака Ан-148 в Московській області за ознаками злочину, передбаченого статтею "порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту, що призвело з необережності смерть двох або більше осіб", - повідомила Петренко.
Як повідомляв УНН, екстрені служби Підмосков'я перевіряють інформацію про катастрофу пасажирського літака.
Згодом з’явилася інформація про те, що літак був вантажний і виконував рейс “Пошти Росії”, за іншими даними на борту могло знаходиться 65 пасажирів і екіпаж.