У РФ уточнили кількість осіб, які перебували на борту Ан-148
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Зв'язок з екіпажем літака Ан-148 "Саратовских авіаліній" зник за кілька хвилин після зльоту з аеропорту "Домодєдово", мітка повітряного судна зникла з локаторів, на борту, за попередніми даними, було 65 пасажирів і 6 членів екіпажу. Про це повідомив РІА "Новости" представник Росавіції, передає УНН.
"У 14.21 за московським часом з аеропорту Домодєдово вилетів літак Ан-148 рейс 703 "Саратовских авіаліній" Москва-Орськ. За попередніми даними, на борту 65 пасажирів і 6 членів екіпажу. Через кілька хвилин після зльоту з екіпажем літака зник радіозв'язок, мітка повітряного судна зникла з локаторів. За попередніми даними, зв'язок зник в Раменському районі Підмосков'я", - заявили в Росавіації.
За словами співрозмовника ЗМІ, в даний час задіяні пошуку-рятувальні сили Росавіації, МНС, авіація загального призначення, які виконують пошуки повітряного судна в Раменському районі в координатах, де зникла мітка.
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Як повідомляв УНН, екстрені служби Підмосков'я перевіряють інформацію про катастрофу пасажирського літака.
Згодом з’явилася інформація про те, що літак був вантажний і виконував рейс “Пошти Росії”, за іншими даними на борту могло знаходиться 65 пасажирів і екіпаж.