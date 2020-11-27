У РФ активісту, що виступав проти анексії Криму, відмовили в достроковому звільненні

За словами Філіної, співробітники колонії не хочуть випускати Котова на дев’ять днів раніше від повного терміну, бо вважають, що активіст “не виправився”. Котов має вийти з ув’язнення 16 грудня.

Активіст був засуджений до 4 років колонії в 2019 році. У лютому цього року касація відправила його справу на перегляд в Московський міськсуд, той скоротив термін ув’язнення більш ніж удвічі.

У 2019 році активіста неодноразово затримувала російська поліція. Востаннє його затримали 10 серпня в центрі Москви під час акції на підтримку опозиційних кандидатів у депутати Московської міської думи. За версією звинувачення, підсудний брав участь у ній, тримаючи в руках плакат, скандуючи гасла і роздаючи інтерв’ю.

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Як зазначає “Радіо Свобода”, за її інформацією є кадри, на яких видно, що заяви поліцейських помилкові, й активіст не встиг взяти участі в акції.

Костянтин Котов — московський опозиційний активіст, який виходив з одиничними пікетами проти політичних репресій і поліцейського свавілля. Він також допомагав захопленим російськими силовиками українським морякам і вимагав обміну утримуваними особами між Росією й Україною.

Правозахисний центр “Меморіал” визнав Котова політичним в’язнем.

Котов — друга людина в Росії, засуджена за статтею про неодноразове порушення правил проведення мітингів. Першим був активіст Ільдар Дадін. У 2015 році суд засудив його до трьох років колонії. У лютому 2017 року, після рішення Конституційного суду вирок скасував Верховний суд Росії за відсутністю складу злочину.