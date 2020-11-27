В РФ активисту, что выступал против аннексии Крыма, отказали в досрочном освобождении
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Суд во Владимирской области России отказался условно-досрочно освободить активиста Константина Котова, осужденного на полтора года колонии по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения митингов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила муниципальная депутат Москвы Елена Филина, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
По словам Филиной, сотрудники колонии не хотят выпускать Котова на девять дней раньше полного срока, поскольку считают, что активист “не исправился”. Котов должен выйти из заключения 16 декабря.
Активист был приговорен к 4 годам колонии в 2019 году. В феврале этого года кассация отправила его дело на пересмотр в Московский горсуд, тот сократил срок заключения более чем вдвое.
В 2019 году активиста неоднократно задерживала российская полиция. Последний раз его задержали 10 августа в центре Москвы во время акции в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Московской городской думы. По версии обвинения, подсудимый участвовал в ней, держа в руках плакат, скандируя лозунги и раздавая интервью.
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Как отмечает “Радио Свобода”, по ее информации есть кадры, на которых видно, что заявления полицейских ложные, и активист не успел принять участие в акции.
Константин Котов — московский оппозиционный активист, который выходил с единичными пикетами против политических репрессий и полицейского произвола. Он также помогал захваченным российскими силовиками украинским морякам и требовал обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
Правозащитный центр “Мемориал” признал Котова политическим заключенным.
Котов — второй человек в России, осужденный по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов. Первым был активист Ильдар Дадин. В 2015 году суд приговорил его к трем годам колонии. В феврале 2017 года, после решения Конституционного суда приговор отменил Верховный суд России из-за отсутствия состава преступления.