У районі блокування залізниці на Луганщині невідомі демонтували рейки

"Хлопці повідомляють що в кілометрі від них, в районі "сірої зони" невідомі демонтували рейки", - повідомив він.

Нардеп висунув кілька версій того, що сталося. Зокрема, він припустив, що "місцеві патріоти України" вирішили таким чином "припинити фінансування окупантів". Ще він не виключив ймовірність провокації.

Нагадаємо, 25 січня розпочалася блокада залізниці на Луганщині.

Прокуратура відкрила провадження через блокування залізниці на Луганщині.