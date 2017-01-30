У районі блокування залізниці на Луганщині невідомі демонтували рейки
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У районі блокування залізниці на Луганщині, у "сірій зоні", невідомі демонтували рейки. Про це повідомив народний депутат Семен Семенченко у Facebook, передає УНН.
"Хлопці повідомляють що в кілометрі від них, в районі "сірої зони" невідомі демонтували рейки", - повідомив він.
Нардеп висунув кілька версій того, що сталося. Зокрема, він припустив, що "місцеві патріоти України" вирішили таким чином "припинити фінансування окупантів". Ще він не виключив ймовірність провокації.
Нагадаємо, 25 січня розпочалася блокада залізниці на Луганщині.
Прокуратура відкрила провадження через блокування залізниці на Луганщині.