В районе блокировки железной дороги в Луганской области неизвестные демонтировали рельсы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В районе блокировки железной дороги в Луганской области, в "серой зоне", неизвестные демонтировали рельсы. Об этом сообщил народный депутат Семен Семенченко в Facebook, передает УНН.
"Ребята сообщают, что в километре от них, в районе "серой зоны" неизвестные демонтировали рельсы", - сообщил он.
Нардеп выдвинул несколько версий случившегося. В частности, он предположил, что "местные патриоты Украины" решили таким образом "прекратить финансирование оккупантов". Еще он не исключил вероятность провокации.
Напомним, 25 января началась блокада железной дороги в Луганской области.
Прокуратура открыла производство из-за блокирования железной дороги в Луганской области.