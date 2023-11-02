У Раду найближчими днями внесуть продовження воєнного стану та мобілізації - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Верховну Раду найближчими днями буде внесено президентські законопроекти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації - швидше за все, до середини лютого 2024 року. Про це у четвер повідомив народний депутат Ярослав Железняк, пише УНН.
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"Найближчими днями у парламент буде внесено Президентом закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. Скоріш за все це буде продовження з 15 листопада 2023 року до середини лютого 2024. Тобто знову на 90 днів", - написав Железняк у Telegram.
Деталі
Нардеп нагадав, що для продовження треба схвалення парламенту, "де голосування заплановано вже на наступний тиждень".
"Нагадаю, як цей процес відбувається: спочатку Президент підписує два укази - потім їх подають на затвердження в Раду - потім комітет з питань оборони - потім голосування в залі (226+)", - вказав Железняк.
Доповнення
Це буде вже дев'яте голосування парламенту за воєнний стан з початку війни, нагадав нардеп.