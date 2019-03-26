У ПЦУ поки не порушують питання канонізації
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Православній церкві України наразі не піднімають питання занесення людей до лику святих. Усіх, кого вважали за потрібне, уже канонізували. Так повідомив архієпископ Чернігівський і Ніжинський Православної церкви України Євстратій (Зоря), передає УНН.
“Всі тих кого вважали за необхідне канонізувати, усі процеси вже були довершені. Поки питання канонізації нових (людей – ред.) ніким не порушується. Коли буде порушуватись, то відбуватиметься канонізація у відповідному до церковних традицій порядку”, - розповів архієпископ.
Нагадаємо, востаннє до лику святих було зараховано князя Аскольда, князя Володимира Васильковича і мученика Данила Братковського на Помісному Соборі Української православної церкви Київського патріархату в червні 2013 року.
Як повідомляв УНН, у вересні 2016 року Ватикан канонізував матір Терезу.
Раніше УНН повідомляв, архієпископ розповідав, що увійти у Великодній піст ніколи не пізно.