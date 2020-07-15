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У посольстві України в Китаї розповіли про ситуацію з бубонною чумою в країні

У посольстві України в Китаї розповіли про ситуацію з бубонною чумою в країні

Київ • УНН

 • 31394 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. На сьогоднішній день ситуація з бубонною чумою в Монголії та Китаї не становить небезпеки для громадян. Про це кореспонденту УНН розповіли у посольстві України в Китайській Народній Республіці.

«Виявлено один випадок. Такого щоб це створювало суттєву небезпеку для громадян – поки такої ситуації чи стану немає», - зазначили в посольстві.

Зі слів дипломатів, у разі, якщо буде загострення епідемії – на сайті посольства і МЗС буде оприлюднено відповідні рекомендації для громадян.

«Поки це поодинокі випадки (в КНР – ред.), перед цим в Монголії – це теж зона нашої відповідальності – там зафіксували два випадки», - нагадали дипломати.

Як повідомляв УНН, нещодавно бубонну чуму підтвердили у скотаря в автономному районі Внутрішня Монголія на півночі Китаю.

Також двоє людей захворіли на бубонну чуму в регіоні Монголії, що межує з Республікою Алтай.

Бубонна чума поширюється ссавцями роду бабаків, яких жителі Монголії, незважаючи на заборону, вживають в їжу. Заразитися можна також при обробленні туші, але це поодинокі випадки.

Українські Національні Новини

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