У посольстві України в Китаї розповіли про ситуацію з бубонною чумою в країні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. На сьогоднішній день ситуація з бубонною чумою в Монголії та Китаї не становить небезпеки для громадян. Про це кореспонденту УНН розповіли у посольстві України в Китайській Народній Республіці.
«Виявлено один випадок. Такого щоб це створювало суттєву небезпеку для громадян – поки такої ситуації чи стану немає», - зазначили в посольстві.
Зі слів дипломатів, у разі, якщо буде загострення епідемії – на сайті посольства і МЗС буде оприлюднено відповідні рекомендації для громадян.
«Поки це поодинокі випадки (в КНР – ред.), перед цим в Монголії – це теж зона нашої відповідальності – там зафіксували два випадки», - нагадали дипломати.
Як повідомляв УНН, нещодавно бубонну чуму підтвердили у скотаря в автономному районі Внутрішня Монголія на півночі Китаю.
Також двоє людей захворіли на бубонну чуму в регіоні Монголії, що межує з Республікою Алтай.
Бубонна чума поширюється ссавцями роду бабаків, яких жителі Монголії, незважаючи на заборону, вживають в їжу. Заразитися можна також при обробленні туші, але це поодинокі випадки.