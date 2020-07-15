В посольстве Украины в Китае рассказали о ситуации с бубонной чумой в стране
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. На сегодняшний день ситуация с бубонной чумой в Монголии и Китае не представляет опасности для граждан. Об этом корреспонденту УНН рассказали в посольстве Украины в Китайской Народной Республике.
“Обнаружен один случай. Такого чтобы это создавало существенную опасность для граждан — пока такой ситуации или состояния нет”, — отметили в посольстве.
По словам дипломатов, в случае, если будет обострение эпидемии — на сайте посольства и МИД будут обнародованы соответствующие рекомендации для граждан.
“Пока это единичные случаи (в КНР — ред.), перед этим в Монголии — это тоже зона нашей ответственности — там зафиксировали два случая”, — напомнили дипломаты.
Как сообщал УНН, недавно бубонную чуму подтвердили у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.
Также два человека заболели бубонной чумой в регионе Монголии, граничащей с Республикой Алтай.
Бубонная чума распространяется млекопитающими рода сурков, которых жители Монголии, несмотря на запрет, употребляют в пищу. Заразиться можно при разделке туши, но это единичные случаи.