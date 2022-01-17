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У Польщі з початку року зафіксовано понад 500 спроб нелегального перетину кордону з Білорусі

У Польщі з початку року зафіксовано понад 500 спроб нелегального перетину кордону з Білорусі

Київ • УНН

 • 19019 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. У Польщі за першу половину січня 2022 року зафіксували вже понад 500 спроб перетину кордону з Білорусі, зокрема силових. Про це повідомляє УНН із посиланням на RMF24.

Деталі

Минулого року зафіксували 39,7 тис. спроб незаконного перетину польсько-білоруського кордону. У грудні 2021-го їх було понад 1,7 тис.

Зокрема, 15 січня цього року прорватися на територію Польщі за підтримки білоруських силовиків намагалася група з 18 мігрантів. У польських прикордонників кидали каміння та гілки дерев.

Нелегали зруйнували паркан і змогли перебратися через кордон, однак там їх відразу затримали. Вони виявилися громадянами Іраку, Сирії та Єгипту.

Нагадаємо

Наприкінці травня президент Білорусі Олександр Лукашенко у відповідь на санкції з боку ЄС заявив, що Мінськ більше не затримуватиме нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити в Європу.

У серпні Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї у так званій гібридній війні проти ЄС. Прем’єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва.

У межах боротьби з потоком нелегальних мігрантів Польща розпочала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю.

8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні загострилася. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що вздовж кордону країни розмістили війська через напружену ситуацію з мігрантами.

У ніч на 10 листопада минулого року дві великі групи мігрантів увірвалися з Білорусі на територію Польщі. Усіх вдалося затримати.

Нелегали і далі здійснюють регулярні спроби прориву. Кожного дня у польській прикордонній службі повідомляють про черговий штурм.

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