У Польщі під час затримання поліцією загинув українець

Так, повідомляється, що інцидент стався в ніч на неділю біля Бжезіна в селі Туравянки. За даними видання, громадянин України кількома днями раніше приїхав працювати на будівництві. Він перебував на карантині, тому не міг покинути свою кімнату.

Однак, за словами журналістів, українець вночі вийшов з квартири і почав стукати по вікнах сусідніх будинків. Жителі сусідніх будинків в результаті звернулися в поліцію.

Коли до місця події прибув патруль, повідомляється, що українець був схвильований і поводився агресивно. Поки невідомо, чи був він у стані алкогольного сп'яніння.

"Співробітники правоохоронних органів закликали його заспокоїтися. Даремно.

... вони застосували електрошокер, завдяки якому здолали агресивного чоловіка і наділи на нього наручники. Незабаром прибув з України стало погано. Правоохоронці почали реанімацію і викликали швидку допомогу. На жаль, громадянин України помер", - сказано в повідомленні видання.

Ключовим елементом в цій справі буде розтин, який пояснить причину смерті, повідомила, прес-секретар районної прокуратури в Лодзі Кшиштоф Копаня.

Як повідомив нам комісар Адам Коласа з прес-служби Губернського управління поліції в Лодзі, поліція почала внутрішнє розслідування у цій справі.

Як повідомляв УНН, раніше в цьому місяці недалеко від польського міста Глогувок в Опольському воєводстві, відбулося смертельне ДТП: 30-річний громадянин України намагався сховатися від поліцейської погоні на машині, але втратив контроль над керуванням і врізався в інший автомобіль.