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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 25788 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 51293 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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4 марта, 10:59 • 91130 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 98569 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 102765 просмотра

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В Польше украинец погиб в ДТП в результате полицейской погони

В Польше украинец погиб в ДТП в результате полицейской погони

Киев  •  УНН

 • 16439 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Недалеко от польского города Глогувека в Опольском воеводстве, произошло смертельное ДТП: 30-летний гражданин Украины пытался скрыться от полицейской погони на машине, но потерял контроль над управлением и врезался в другой автомобиль. Об этом сообщает Onet, передаёт УНН.

Так, сообщается, что поздно вечером в понедельник полицейская машина, патрулирующая окрестности Глогувека, хотела остановить машину марки Fiat Seicento для проверки. Водитель легкового автомобиля при виде полиции поехал прочь.

На одной из дорог водитель не справился с управлением автомобиля, который выехал на встречную полосу и врезался в Renault. Несмотря на немедленную спасательную операцию, жизнь водителя Fiat спасти не удалось. Обстоятельства происшествия расследуются полицией под надзором прокуратуры, сообщает портал.

Как сообщал УНН, ранее стало известно, что в результате масштабного ДТП в Польше погибли четыре человека. Среди жертв - две украинки.

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