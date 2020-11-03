В Польше украинец погиб в ДТП в результате полицейской погони
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Недалеко от польского города Глогувека в Опольском воеводстве, произошло смертельное ДТП: 30-летний гражданин Украины пытался скрыться от полицейской погони на машине, но потерял контроль над управлением и врезался в другой автомобиль. Об этом сообщает Onet, передаёт УНН.
Так, сообщается, что поздно вечером в понедельник полицейская машина, патрулирующая окрестности Глогувека, хотела остановить машину марки Fiat Seicento для проверки. Водитель легкового автомобиля при виде полиции поехал прочь.
На одной из дорог водитель не справился с управлением автомобиля, который выехал на встречную полосу и врезался в Renault. Несмотря на немедленную спасательную операцию, жизнь водителя Fiat спасти не удалось. Обстоятельства происшествия расследуются полицией под надзором прокуратуры, сообщает портал.
Как сообщал УНН, ранее стало известно, что в результате масштабного ДТП в Польше погибли четыре человека. Среди жертв - две украинки.