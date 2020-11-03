У Польщі українець загинув у ДТП в результаті поліцейської погоні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Недалеко від польського міста Глогувок в Опольському воєводстві, сталося смертельне ДТП: 30-річний громадянин України намагався втекти від поліцейської погоні на машині, але втратив контроль над керуванням і врізався в інший автомобіль. Про це повідомляє Onet, передає УНН.
Так, повідомляється, що пізно ввечері в понеділок поліцейська машина, що патрулює околиці Глогувока, хотіла зупинити машину марки Fiat Seicento для перевірки. Водій легкового автомобіля при огляді поліції поїхав геть.
На одній з доріг водій не впорався з керуванням автомобіля, який виїхав на зустрічну смугу і врізався в Renault. Незважаючи на негайну рятувальну операцію, життя водія Fiat врятувати не вдалося. Обставини події розслідуються поліцією під наглядом прокуратури, повідомляє портал.
Як повідомляв УНН, раніше стало відомо, що в результаті масштабного ДТП в Польщі загинули чотири людини. Серед жертв - дві українки.