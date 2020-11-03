У Польщі українець загинув у ДТП в результаті поліцейської погоні

Так, повідомляється, що пізно ввечері в понеділок поліцейська машина, що патрулює околиці Глогувока, хотіла зупинити машину марки Fiat Seicento для перевірки. Водій легкового автомобіля при огляді поліції поїхав геть.

На одній з доріг водій не впорався з керуванням автомобіля, який виїхав на зустрічну смугу і врізався в Renault. Незважаючи на негайну рятувальну операцію, життя водія Fiat врятувати не вдалося. Обставини події розслідуються поліцією під наглядом прокуратури, повідомляє портал.

Як повідомляв УНН, раніше стало відомо, що в результаті масштабного ДТП в Польщі загинули чотири людини. Серед жертв - дві українки.