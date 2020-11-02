В результате масштабного ДТП в Польше погибли четыре человека, среди жертв две украинки

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Масштабное ДТП произошло на национальной дороге № 50 у села Старый Нацпольск Плонского повета Мазовецкого воеводства. В результате столкновения грузовика и транспортного средства 4 человека, ехавшие на автомобиле Ford Transit, погибли на месте, пишет УНН со ссылкой на сообщение полиции Мазовецкого воеводства Польши.

“В прошлую пятницу, через несколько минут после 17:00 на национальной дороге № 50 возле Старого Нацпольска произошло трагическое ДТП. По предварительным выводам полиции, 64-летний гражданин Украины, который управлял грузовиком DAF, двигаясь в направлении Вишегруда, хотел избежать наезда на транспортное средство перед собой (также грузовик), повернул налево. Кабина и полуприцеп наехали на грузовик перед ним, а потом в лоб столкнулись с Ford Transit, который двигался в противоположном направлении. 4 человека, которые путешествовали на Ford: 51-летний житель Червинской гмины..., 25-летний житель Вишегруда и двое гражданок Украины в возрасте 43 и 48 лет погибли на месте. Водитель DAF с ранениями был доставлен в больницу”, — сообщили в полиции.

В течение нескольких часов маршрут был перекрыт, а полицейские направили движение на объезд через Вроблево и Вишегруд.

“Еще раз полицейские... призывают вас снять ногу с бензина, быть осторожнее на дороге и воздерживаться от рискованных маневров”, — добавили в полиции.

Добавим, что летом в результате ДТП с украинцами — пострадал 31 человек.

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