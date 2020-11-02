У результаті масштабної ДТП у Польщі загинули чотири людини, серед жертв дві українки

“Минулої п’ятниці, за кілька хвилин після 17:00 на національній дорозі № 50 біля Старого Нацпольска сталася трагічна ДТП. За попередніми висновками поліції, 64-річний громадянин України, який керував вантажівкою DAF, рухаючись у напрямку Вишегруда, хотів уникнути наїзду на транспортний засіб перед собою (також вантажівку), повернув ліворуч. Кабіна та напівпричіп наїхали на вантажівку перед ним, а потім лобово зіткнулися з Ford Transit, який рухався у протилежному напрямку. 4 людини, які подорожували на Ford: 51-річний житель Червінської гміни..., 25-річний житель Вишегруда та двоє громадянок України у віці 43 та 48 років загинули на місці. Водій DAF з пораненнями був доставлений до лікарні”, — повідомили у поліції.

Протягом кількох годин маршрут був перекритий, а поліцейські скерували рух на об’їзд через Вроблєво та Вишегруд.

“Ще раз поліцейські... закликають вас зняти ногу з бензину, бути обережнішими на дорозі та утримуватися від ризикованих маневрів”, — додали у поліції.

Додамо, що влітку у результаті ДТП з українцями — постраждала 31 особа.