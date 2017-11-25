У поліції розповіли про найпоширеніші види шахрайства

До найпоширеніших видів шахрайств, за даними правоохоронців, належать:



телефонні шахрайства (ваш син в поліції або потрапив у ДТП), або SMS про виграш автомобіля і необхідність сплати комісійних;



інтернет-шахрайства (купівля-продаж товарів через Інтернет);



шахрайства з банківськими картками (виманювання pin-коду або паролю картки та зняття з неї готівки).



Декілька порад як захистити себе від зловмисників:



не розголошуйте свої персональні дані (дані паспорту чи посвідчення водія) та приховуйте номери кредиток та банківських рахунків;



ставтесь відповідально до документів;



не погоджуйтесь на підозрілі пропозиції легко заробити;



аналізуйте інформацію про виграші в лотереях, в яких ви не брали участі;



зберігайте спокій, якщо посеред ночі незнайомець по телефону повідомляє погані новини, вимагаючи гроші.



Як зазначається, згідно ст.190 КК України за шахрайство передбачена кримінальна та адміністративна відповідальність. Санкція статті передбачає покарання від штрафу в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Стаття 51 КУпАП встановлює стягнення за дрібне викрадення чужого майна, в тому числі здійснене шляхом шахрайства: від штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до адміністративного арешту на строк 10 діб за повторне вчинення такого правопорушення.

Нагадаємо, шахраї через підроблені картки вкрали у держбанку майже 6 млн грн.