У поліції розповіли про найпоширеніші види шахрайства
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Не зважаючи на постійні превентивні заходи, які проводять співробітники поліції, громадяни все частіше стають жертвами шахраїв. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення УПД в Київській області.
До найпоширеніших видів шахрайств, за даними правоохоронців, належать:
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- телефонні шахрайства (ваш син в поліції або потрапив у ДТП), або SMS про виграш автомобіля і необхідність сплати комісійних;
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- інтернет-шахрайства (купівля-продаж товарів через Інтернет);
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- шахрайства з банківськими картками (виманювання pin-коду або паролю картки та зняття з неї готівки).
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Декілька порад як захистити себе від зловмисників:
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- не розголошуйте свої персональні дані (дані паспорту чи посвідчення водія) та приховуйте номери кредиток та банківських рахунків;
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- ставтесь відповідально до документів;
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- не погоджуйтесь на підозрілі пропозиції легко заробити;
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- аналізуйте інформацію про виграші в лотереях, в яких ви не брали участі;
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- зберігайте спокій, якщо посеред ночі незнайомець по телефону повідомляє погані новини, вимагаючи гроші.
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Як зазначається, згідно ст.190 КК України за шахрайство передбачена кримінальна та адміністративна відповідальність. Санкція статті передбачає покарання від штрафу в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Стаття 51 КУпАП встановлює стягнення за дрібне викрадення чужого майна, в тому числі здійснене шляхом шахрайства: від штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до адміністративного арешту на строк 10 діб за повторне вчинення такого правопорушення.
Нагадаємо, шахраї через підроблені картки вкрали у держбанку майже 6 млн грн.