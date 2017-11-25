В полиции рассказали о самых распространенных видах мошенничества

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 2333 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 2606 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 82357 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 74960 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 88643 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120222 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115659 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 145708 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107410 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108837 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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В полиции рассказали о самых распространенных видах мошенничества

В полиции рассказали о самых распространенных видах мошенничества

Киев  •  УНН

 • 11467 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Несмотря на постоянные превентивные мероприятия, которые проводят сотрудники полиции, граждане все чаще становятся жертвами мошенников. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение УПД в Киевской области.

К распространенным видам мошенничества, по данным правоохранителей, относятся:

  • телефонные мошенничества (ваш сын в полиции или попал в ДТП), или SMS о выигрыше автомобиля и необходимости уплаты комиссионных;
  • интернет-мошенничества (покупка-продажа товаров через Интернет);
  • мошенничества с банковскими картами (выманивание pin-кода или пароля карты и снятие с нее наличных).

Несколько советов как защитить себя от злоумышленников:

  • не разглашайте свои персональные данные (данные паспорта или водительского удостоверения) и скрывайте номера кредиток и банковских счетов;
  • относитесь ответственно к документам;
  • не соглашайтесь на подозрительные предложения легко заработать;
  • анализируйте информацию о выигрыше в лотереях, в которых вы не принимали участия;
  • сохраняйте спокойствие, если посреди ночи незнакомец по телефону сообщает плохие новости, требуя деньги.

Как отмечается, согласно ст.190 УК Украины за мошенничество предусмотрена уголовная и административная ответственность. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Статья 51 КоАП устанавливает взыскания за мелкое хищение чужого имущества, в том числе совершенное путем мошенничества от штрафа в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан до административного ареста на срок 10 суток за повторное совершение такого правонарушения.

Напомним, мошенники через поддельные карточки украли у госбанка почти 6 млн грн.

 

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