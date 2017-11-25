В полиции рассказали о самых распространенных видах мошенничества

К распространенным видам мошенничества, по данным правоохранителей, относятся:



телефонные мошенничества (ваш сын в полиции или попал в ДТП), или SMS о выигрыше автомобиля и необходимости уплаты комиссионных;



интернет-мошенничества (покупка-продажа товаров через Интернет);



мошенничества с банковскими картами (выманивание pin-кода или пароля карты и снятие с нее наличных).



Несколько советов как защитить себя от злоумышленников:



не разглашайте свои персональные данные (данные паспорта или водительского удостоверения) и скрывайте номера кредиток и банковских счетов;



относитесь ответственно к документам;



не соглашайтесь на подозрительные предложения легко заработать;



анализируйте информацию о выигрыше в лотереях, в которых вы не принимали участия;



сохраняйте спокойствие, если посреди ночи незнакомец по телефону сообщает плохие новости, требуя деньги.



Как отмечается, согласно ст.190 УК Украины за мошенничество предусмотрена уголовная и административная ответственность. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Статья 51 КоАП устанавливает взыскания за мелкое хищение чужого имущества, в том числе совершенное путем мошенничества от штрафа в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан до административного ареста на срок 10 суток за повторное совершение такого правонарушения.

Напомним, мошенники через поддельные карточки украли у госбанка почти 6 млн грн.