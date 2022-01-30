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У Перу археологи виявили невідомі споруди інків

У Перу археологи виявили невідомі споруди інків

Київ • УНН

 • 28480 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Біля руїн Мачу-Пікчу (Перу) виявили раніше невідомі споруди часів імперії інків. Відкриття зроблене археологами Варшавського університету. Про це повідомляє УНН з посиланням на NBC News.

Деталі

Споруди виявили у джунглях під шаром землі за вісім кілометрів від основного стародавнього комплексу.

Знайти об’єкт допомогли технології лазерного сканування, які були прикріплені до безпілотників.

Як зазначається, було знайдено 12 приміщень круглої та прямокутної форми. Серед них був кам'яний вівтар для ритуального обмивання та лазні.

Дослідники припускають, що омивання символізувало очищення духу та було обов'язковим для гостей Мачу-Пікчу. Лазерні зображення показали, що цей об'єкт збудували менш ретельно, ніж споруди із центральної частини міста.

Нагадаємо 

В Україні археологи виявили рештки людини, яка жила 7 тисяч років тому.

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