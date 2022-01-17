У перестрілці в Ісламабаді вбито пакистанського поліцейського та двох бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Двоє бойовиків відкрили вогонь по поліцейських, які чергували на придорожньому блокпосту в столиці Ісламабаді, у понеділок увечері, що призвело до перестрілки, внаслідок якої загинув поліцейський та обидва нападники. Про це пише УНН з посиланням на АР.
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Двоє поліцейських також було поранено внаслідок нападу біля ринку, йдеться у заяві поліції Ісламабада. За їхніми словами, поранених офіцерів госпіталізували. Міністр внутрішніх справ шейх Рашид Ахмед засудив напад та наказав провести розслідування.
Ніхто одразу не взяв на себе відповідальність за напад, і поліція все ще проводить розслідування. Хоча бойовики часто нападають на сили безпеки в Пакистані, в Ісламабаді такі напади трапляються рідко.
Додамо
Минулої п'ятниці бойовики атакували армійський пост в неспокійному північному заході, що межує з Афганістаном, спровокувавши запеклу перестрілку, внаслідок якої загинув пакистанський солдат. Відповідальність за напад взяли пакистанські таліби, осмілілі після того, як афганські таліби захопили владу в сусідній країні.