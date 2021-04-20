У Пентагоні знову закликали РФ припинити свої провокації на кордоні з Україною

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. На кордоні з Україною спостерігається найбільше нарощування російських сил з 2014 року. З такою заявою виступив у понеділок прес-секретар Пентагону Джон Кірбі на брифінгу для журналістів, передає УНН.

Деталі

Кірбі попросили прокоментувати ситуацію на кордоні України та РФ. “Це найбільше нарощування сил, яке ми бачили з 2014 року, яке призвело тоді до порушення суверенітету і територіальної цілісності України. І, знову ж таки, я не готовий кваліфікувати, наскільки воно більше. Це, безумовно, більше, ніж в 2014 році”, — сказав офіційний представник Міноборони США.

Він зауважив, що росіяни заявляли про навчання, однак не зовсім зрозуміло, в чому саме полягає мета. Також він нагадав: “ми як і раніше серйозно стурбовані цим нарощуванням потенціалу, і ми закликаємо Росію бути більш прозорими в своїх намірах”.

Також Кірбі закликав Росію дотримуватися вимог Мінських угод і робити дії, які зменшують, а не нагнітають напруженість на кордоні та в окупованому Криму.

Його також попросили прокоментувати повідомлення про те, що на кордоні з Україною знаходиться 150 тисяч російських військових. Він відмовився називату цифру. “Я не буду вдаватися в конкретну чисельність або формування військ з точки зору нарощування російських військ. Ми продовжуємо спостерігати це нарощування... І ми закликаємо Росію, очевидно, більш чітко роз’яснити свої наміри. Ми не вважаємо, що це нарощування сприяє безпеці і стабільності вздовж кордону з Україною, і тим більше в окупованому Криму. Отже, ми знову закликаємо росіян припинити свої провокації і внести свій вклад у зміцнення безпеки і стабільності там. І вони можуть почати з більш прозорої інформації про свої наміри і того, що вони роблять”, — зауважив Кірбі.

Нагадаємо

Раніше Сполучені Штати Америки передумали відправляти військові кораблі у Чорне море, щоб запобігти зростанню напруги між Росією та Україною.

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