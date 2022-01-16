Напередодні Олімпіади: у Пекіні туристів зобов'яжуть робити тест на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У столиці Китаю Пекіні від мандрівників вимагатимуть робити тест на коронавірус протягом 72 годин після прибуття. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Нові правила будуть чинними з 22 січня до кінця березня 2022 року. Їх введуть для того, щоб стримати поширення штаму коронавірусу "Омікрон", уникнути спалаху заражень та успішно провести зимові Олімпійські ігри.
Додамо
Зимові Олімпійські ігри 2022 проведуть без глядачів у Пекіні з 4 до 20 лютого, а зимові Паралімпійські ігри — з 4 до 13 березня.
Нагадаємо
15 січня стало відомо про перший випадок зараження "Омікроном" у Пекіні.
Контекст
25 листопада у ПАР зафіксували новий штам коронавірусу — B.1.1.529. Всесвітня організація охорони здоров'я назвала його грецькою літерою Omicron.