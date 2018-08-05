У Пакистані автобус зіткнувся з паливною цистерною: є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. На шосе в окрузі Кохат провінції Хайбер-Пахтунхва на північному заході Пакистану вчора ввечері великий автобус зіткнувся з паливною автоцистерною, в результаті чого щонайменше 14 людей загинули, ще понад 30 постраждали. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Багато з постраждалих отримали серйозні травми, кількість загиблих може збільшитися.
Поліція заявила, що веде розслідування аварії, її причиною може бути водіння з перевищенням швидкості.
Нагадаємо, на 328 км автодороги "Київ-Одеса" біля села Троїцьке Любашівського району сталося ДТП за участю автомобіля Hyundai Elantra під керуванням 36-річної жінки. В результаті аварії - загинув син водійки.