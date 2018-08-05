У Пакистані автобус зіткнувся з паливною цистерною: є жертви

Багато з постраждалих отримали серйозні травми, кількість загиблих може збільшитися.



Поліція заявила, що веде розслідування аварії, її причиною може бути водіння з перевищенням швидкості.



Нагадаємо, на 328 км автодороги "Київ-Одеса" біля села Троїцьке Любашівського району сталося ДТП за участю автомобіля Hyundai Elantra під керуванням 36-річної жінки. В результаті аварії - загинув син водійки.



