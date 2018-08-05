В Пакистане автобус столкнулся с топливной цистерной: есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. На шоссе в округе Кохат провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана вчера вечером большой автобус столкнулся с топливной автоцистерной, в результате чего по меньшей мере 14 человек погибли, еще свыше 30 пострадали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Многие из числа пострадавших получили серьезные травмы, количество погибших может увеличиться.
Полиция заявила, что ведет расследование аварии, ее причиной может быть вождение с превышением скорости.
Напомним, на 328 км автодороги "Киев-Одесса" возле села Троицкое Любашевского района произошло ДТП с участием автомобиля Hyundai Elantra под управлением 36-летней женщины. В результате аварии - погиб сын водительницы.