В Пакистане автобус столкнулся с топливной цистерной: есть жертвы

КИЕВ. 5 августа. УНН. На шоссе в округе Кохат провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана вчера вечером большой автобус столкнулся с топливной автоцистерной, в результате чего по меньшей мере 14 человек погибли, еще свыше 30 пострадали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.