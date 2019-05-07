У Одесі зник неповнолітній
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Правоохоронці Одеси розшукують неповнолітнього Микиту Заїма. Про це повідомляє відділ комунікації поліції області, передає УНН.
Як повідомляється, Заїм Микита, 2003 р. н. пішов з дому та не повернувся.
Прикмети хлопця: зріст 150-155 см, волосся русяве, худорлявої статури.
Був одягнутий у бежеві черевики, темну куртку з бежевими вставками, білу кофту з синіми смугами, темну кепку.
Всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження хлопця, просять повідомити за телефонами: (048) 766-89-98, (048) 766-90-34 або на спецлінію "102".
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Нагадаємо, у Слов’янську розшукують неповнолітнього сироту.