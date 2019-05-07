В Одессе пропал несовершеннолетний
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Правоохранители Одессы разыскивают несовершеннолетнего Никиту Заема. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области, передает УНН.
Как сообщается, Заим Никита, в 2003 г. р. ушел из дома и не вернулся.
Приметы парня: рост 150-155 см, волосы русые, худощавого телосложения.
Был одет в бежевые ботинки, темную куртку с бежевыми вставками, белую кофту с синими полосами, темную кепку.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении парня, просят сообщить по телефонам: (048) 766-89-98, (048) 766-90-34 или по спецлинии "102".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Тернопольской области исчезла мать с двумя детьми
Напомним, в Славянске разыскивают несовершеннолетнего сироту.