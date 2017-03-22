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У Нью-Йорку збираються побудувати найдовший хмарочос в світі

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Американо-грецька студія Oiio розробила проект подвійного з’єднаного хмарочоса у Нью-Йорку, який, у разі реалізації, стане найдовшою будівлею у світі, передає УНН з посиланням на Global Construction Review.

Хмарочос The Big Bend матиме дві вежі, сполучені зверху аркою. Низ арки архітектори планують зробити з вікнами, як і фасади самих веж.

“Всі найрозкішніші будівлі в Нью-Йорку спрямовані вгору, ми ж вирішили замінити висоту довжиною”, - йдеться в описі архітектурної роботи.

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Зазначається, що довжина з'єднаних веж повинна скласти близько 1,2 тис. метрів.

Автори роботи вважають, що у разі реалізації проекту The Big Bend стане найпрестижнішою будівлею на Манхеттені.

Як повідомляв УНН, у Китаї побудують вежі, повністю покриті зеленню.

Українські Національні Новини

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