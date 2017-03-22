В Нью-Йорке собираются построить самый длинный небоскреб в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Американо-греческая студия Oiio разработала проект двойного соединенного небоскреба в Нью-Йорке, который, в случае реализации, станет самой длинной зданием в мире, передает УНН со ссылкой на Global Construction Review.
Небоскреб The Big Bend будет иметь две башни, соединенные сверху аркой. Низ арки архитекторы планируют сделать с окнами, как и фасады самих башен.
"Все роскошные здания в Нью-Йорке направлены вверх, мы же решили заменить высоту длиной", - говорится в описании архитектурной работы.
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Отмечается, что длина соединенных башен должна составить около 1,2 тыс. метров.
Авторы работы считают, что в случае реализации проекта The Big Bend станет престижной зданием на Манхэттене.
Как сообщал УНН, в Китае построят башни, полностью покрытые зеленью.