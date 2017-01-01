У новорічну ніч на Хмельниччині померло три людини, одну жінку врятували
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 1 січня. УНН. За добу з 31 грудня на 1 січня у Хмельницькій області сталося декілька надзвичайних подій - померло три людини, ще одну жінку врятували від самогубства. Про це повідомили кореспонденту УНН в ГУНПУ у Хмельницькій області.
Так, у Чемеровецькому районі чоловік 1968 р.н. покінчив життя самогубством через повішання на драбині на власному домогосподарстві. У райцентрі Стара Синява, на території дитячого садочка виявлено тіло 61-річного чоловіка чоловіка без ознак насильницької смерті. Ще один випадок стався у Хмельницькому - у Хмельницькій міській лікарні помер чоловік.
А медикам Ярмолинецької ЦРЛ вдалося врятувати життя 74-річній жінці, яка намагалася вкоротити собі життя, випивши велику кількість пігулок.
По всім резонансним подіям наразі проводяться слідчо-оперативні заходи, повідомили у поліції.
Як повідомляв УНН, у Хмельницькому виявили тіло у річці.