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В новогоднюю ночь в Хмельницкой области умерли три человека, одну женщину спасли

В новогоднюю ночь в Хмельницкой области умерли три человека, одну женщину спасли

Киев • УНН

 • 13778 просмотра

ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 1 января. УНН. За сутки с 31 декабря на 1 января в Хмельницкой области произошло несколько чрезвычайных происшествий - умерли три человека, еще одну женщину спасли от самоубийства. Об этом сообщили корреспонденту УНН в ГУНПУ в Хмельницкой области.

Так, в Чемеровецком районе мужчина 1968 г.р. покончил жизнь самоубийством через повешение на лестнице в собственном домохозяйстве. В райцентре Старая Синява, на территории детского сада обнаружено тело 61-летнего мужчины без признаков насильственной смерти. Еще один случай произошел в Хмельницкой городской больнице, там скончался мужчина.

А медикам Ярмолинецкой ЦРБ удалось спасти жизнь 74-летней женщине, которая пыталась покончить с собой, выпив большое количество таблеток.

По всем резонансным событиям в настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, сообщили в полиции.

Как сообщал УНН, в Хмельницком обнаружили тело в реке.

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