В новогоднюю ночь в Хмельницкой области умерли три человека, одну женщину спасли
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 1 января. УНН. За сутки с 31 декабря на 1 января в Хмельницкой области произошло несколько чрезвычайных происшествий - умерли три человека, еще одну женщину спасли от самоубийства. Об этом сообщили корреспонденту УНН в ГУНПУ в Хмельницкой области.
Так, в Чемеровецком районе мужчина 1968 г.р. покончил жизнь самоубийством через повешение на лестнице в собственном домохозяйстве. В райцентре Старая Синява, на территории детского сада обнаружено тело 61-летнего мужчины без признаков насильственной смерти. Еще один случай произошел в Хмельницкой городской больнице, там скончался мужчина.
А медикам Ярмолинецкой ЦРБ удалось спасти жизнь 74-летней женщине, которая пыталась покончить с собой, выпив большое количество таблеток.
По всем резонансным событиям в настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, сообщили в полиции.
Как сообщал УНН, в Хмельницком обнаружили тело в реке.