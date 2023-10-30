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У Німеччині стартували навчання для захисників неба, які працюватимуть на Patriot

Київ • УНН

 • 46889 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Німеччині стартували навчання ще однієї групи українських військових на ЗРК Patriot. Про черговий курс тренувань для наших зенітників повідомили на офіційній сторінці Повітряних Сил Німеччини, передає УНН.

У Німеччині стартували навчання для захисників неба, які працюватимуть на Patriot

Цитата

“Наша підтримка України продовжується. Сьогодні розпочинається черговий тренінг #Patriot”, — йдеться у повідомленні на платформі Х.

Деталі

Судячи з наведених даних пресслужби Повітряних Сил Німеччини на сучасних системах ППО цього разу навчать працювати 61 українського військовослужбовця.

У проходженні багатотижневого курсу військовим сприятимуть і 10 українських мовних медіаторів-перекладачів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Patriot: у Military Media Center розповіли, на що здатний ЗРК

Нагадаємо

Влітку, радник Офісу Президента України Михайло Подоляк заявляв про те, що Україні потрібно щонайменше 10-12 систем Patriot або аналогів, щоб мати можливість захистити свої міста від російської ракетної загрози.

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