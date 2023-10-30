У Німеччині стартували навчання для захисників неба, які працюватимуть на Patriot
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Німеччині стартували навчання ще однієї групи українських військових на ЗРК Patriot. Про черговий курс тренувань для наших зенітників повідомили на офіційній сторінці Повітряних Сил Німеччини, передає УНН.
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“Наша підтримка України продовжується. Сьогодні розпочинається черговий тренінг #Patriot”, — йдеться у повідомленні на платформі Х.
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Судячи з наведених даних пресслужби Повітряних Сил Німеччини на сучасних системах ППО цього разу навчать працювати 61 українського військовослужбовця.
У проходженні багатотижневого курсу військовим сприятимуть і 10 українських мовних медіаторів-перекладачів.
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Нагадаємо
Влітку, радник Офісу Президента України Михайло Подоляк заявляв про те, що Україні потрібно щонайменше 10-12 систем Patriot або аналогів, щоб мати можливість захистити свої міста від російської ракетної загрози.