У Німеччині просувають закон щодо легалізації канабісу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Федеральний кабінет міністрів Німеччини просуває легалізацію канабісу у середу ухвалив законопроєкт, згідно з яким дозволено самостійне вирощування канабісу, зберігати 25 грамів речовини особам старше 18 років. Міністра охорони здоров'я ФРН Карл Лаутербах заявив, що цей закон стане "довгостроковою зміною німецької політики щодо наркотиків", пише УНН з посиланням на tagesschau.
Деталі
Зазначається, що законопроєкт схвалили після того, як восени 2022 року Лаутербах представив документ із ключових питань щодо легалізації канабісу. У ньому, зокрема, йшлося про створення "ліцензованих спеціалізованих магазинів", подібних до голландських "кав’ярень", де можна було б купити продукти з канабісу. У поточному проєкті про це не йдеться. Натомість особам віком старше 18 років буде дозволено зберігання 25 грамів канабісу, мати у власності до трьох рослин конопель для самостійного вирощування.
На сьогодні у Німеччині, згідно із законом про наркотики, канабіс входить до списку заборонених речовин. Лаутербах заявив, що наразі в країні близько 50% злочинів, пов’язаних із наркотиками, становлять інциденти, пов'язані з використанням марихуани.
Міністр підкреслив, що він серйозно ставиться до захисту дітей та молоді, і оголосив про проведення широкомасштабної кампанії з усунення ризиків для здоров’я від вживання канабісу. Згідно з законом, споживання канабісу має бути забороненим у радіусі 200 метрів від шкіл, дитячих садків, ігрових та спортивних майданчиків.
Згідно з задумом коаліції, така часткова легалізація канабісу означатиме, що поліція та судові органи матимуть менше роботи з дрібними злочинами. Федеральний міністр юстиції Марко Бушманн сказав: "Я впевнений, що більш прагматична політика щодо наркотиків призведе до полегшення для судів".
Після схвалення Кабінетом міністрів законопроєкт передадуть до парламенту. Восени його мають обговорити в Бундестазі та Бундесраті (верхня палата парламенту ФРН). За даними міністерства охорони здоров'я Німеччини, закон може набути чинності наприкінці 2023 року.
Нагадаємо
Член комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Оксана Дмитрієва у коментарі УНН розповіла, що до законопроєкту про легалізацію медичного канабісу планують вносити зміни, зокрема щодо контролю вирощування канабісу.