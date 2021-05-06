Бундестаг схвалив послаблення карантину для вакцинованих або перехворілих на COVID-19: деталі

ukru
Ексклюзив
10:51 • 35583 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 60155 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 122244 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 164090 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 241155 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 182235 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 175840 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188326 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155106 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160257 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

18 березня, 04:23 • 104041 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 102499 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 116273 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 82800 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 105860 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 241147 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 194016 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 289336 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 284585 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 411272 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 86498 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 92527 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 88267 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 109382 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 118714 перегляди
Актуальне
Бундестаг схвалив послаблення карантину для вакцинованих або перехворілих на COVID-19: деталі

Бундестаг схвалив послаблення карантину для вакцинованих або перехворілих на COVID-19: деталі

Київ • УНН

 • 17722 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Бундестаг (федеральний парламент Німеччини) схвалив у четвер проект розпорядження уряду про зняття ряду карантинних обмежень для щеплених від COVID-19 і тих, хто одужав. Трансляція голосування велася на сайті парламенту, пише УНН.

Деталі

“За” проголосували правлячі партії — блок ХДС / ХСС і Соціал-демократична партія Німеччини, фракції “Союзу-90” / “Зелених” і Лівої партії, — проти виступили депутати від популістської “Альтернативи для Німеччини”, парламентарі від Вільної демократичної партії утрималися.

Документ передбачає, що щеплені та ті, хто перехворів COVID-19 зможуть безперешкодно зустрічатися один з одним, їм не потрібно буде надавати результати тесту на коронавірус при відвідуванні ряду закладів та магазинів і не доведеться йти в карантин при поверненні з країн, які вважаються зоною підвищеного ризику зараження. Однак їм доведеться як і раніше носити захисні маски в певних місцях.

Засідання Бундестагу, 6 травня 2021 року:

Раніше

У вівторок розпорядження прийняв кабмін Німеччини. Міністр юстиції ФРН Крістіне Ламбрехт назвала ослаблення карантинних обмежень для щеплених від COVID-19 і одужалих “важливим кроком до нормального життя”.

У п’ятницю по документу проголосує Бундесрат (палата представників федеральних земель), і 8-9 травня він може вступити в законну силу. Федеральні землі паралельно вже почали самостійно послаблювати карантин для щеплених і перехворілих. В їх числі Баварія і Гессен.

Довідка

Згідно з інформацією Інституту Роберта Коха — у Німеччині зафіксували 3 473 503 випадки захворювання, жертвами стали 84 126 осіб.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у ФРН 3 451 550 випадків захворювання, загинули 83 876 осіб.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

COVID-19Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами