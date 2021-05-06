Бундестаг схвалив послаблення карантину для вакцинованих або перехворілих на COVID-19: деталі

Деталі

“За” проголосували правлячі партії — блок ХДС / ХСС і Соціал-демократична партія Німеччини, фракції “Союзу-90” / “Зелених” і Лівої партії, — проти виступили депутати від популістської “Альтернативи для Німеччини”, парламентарі від Вільної демократичної партії утрималися.

Документ передбачає, що щеплені та ті, хто перехворів COVID-19 зможуть безперешкодно зустрічатися один з одним, їм не потрібно буде надавати результати тесту на коронавірус при відвідуванні ряду закладів та магазинів і не доведеться йти в карантин при поверненні з країн, які вважаються зоною підвищеного ризику зараження. Однак їм доведеться як і раніше носити захисні маски в певних місцях.

Засідання Бундестагу, 6 травня 2021 року:

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У вівторок розпорядження прийняв кабмін Німеччини. Міністр юстиції ФРН Крістіне Ламбрехт назвала ослаблення карантинних обмежень для щеплених від COVID-19 і одужалих “важливим кроком до нормального життя”.

У п’ятницю по документу проголосує Бундесрат (палата представників федеральних земель), і 8-9 травня він може вступити в законну силу. Федеральні землі паралельно вже почали самостійно послаблювати карантин для щеплених і перехворілих. В їх числі Баварія і Гессен.

Довідка

Згідно з інформацією Інституту Роберта Коха — у Німеччині зафіксували 3 473 503 випадки захворювання, жертвами стали 84 126 осіб.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у ФРН 3 451 550 випадків захворювання, загинули 83 876 осіб.