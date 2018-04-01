У НАЗК з'ясують, чому за 2017 рік подано менше декларацій, ніж за попередній
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У НАЗК з'ясують, чому за 2017 рік подано менше декларацій, ніж за 2016 рік. Про це під час брифінгу сказав голова НАЗК Олександр Мангул, передає кореспондент УНН.
“Поки що я не можу пояснити, чому кількість менша, ніж минулого року. Ми будемо це з’ясовувати. Але я приведу такий приклад. Десь годину тому технічні працівники мені доповідали про те, що є звернення одного з декларантів з питанням як отримати електронний цифровий підпис. Зрозуміло і природньо, що такий декларант не подав інформацію”, — прокоментував голова НАЗК.
На уточнююче запитання, чи публічна особа зверталась в останні години подачі деклараціі, голова НАЗК відповів: “Без коментарів”.
Нагадаємо, за 2016 рік було подано 1 120 819 декларацій.
Як повідомляв УНН, черговий рік поспіль суб’єкти декларування демонструють низьку організованість. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив голова НАЗК Олександр Мангул.