У МЗС розповіли про плани України на чолі ГУАМ

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Політична взаємодія країн-членів Організації за демократію та економічний розвиток ГУАМ (Грузія-Україна-Азербайджан-Молдова) на чолі з Україною наступного року буде спрямована, зокрема, на забезпечення взаємної підтримки у питаннях розв’язання конфліктів на їх територіях, протидії зовнішній агресії та окупації. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ у відповідь на інформаційний запит УНН.